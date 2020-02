Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation au Royaume-Uni a dépassé les attentes en janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois, tirée par l'augmentation des prix des carburants et une baisse moins marquée qu'attendu de ceux du transport aérien, montrent les statistiques publiées mercredi. Les prix à la...