BlackRock constitue une codirection en Europe continentale

Le gérant américain BlackRock vient de constituer une codirection pour l'Europe continentale, qui sera assurée par Stéphane Lapiquonne, directeur de BlackRock en France, en Belgique et au Luxembourg, et par Christian Hyldahl, ex-directeur général (DG) du fonds de pension danois ATP et actuel DG de BlackRock pour les pays nordiques. Le premier sera basé à Paris, et le second à Copenhague. Ils conservent en parallèle leurs fonctions actuelles. Ils rejoindront le comité exécutif de BlackRock en Europe. Cette nouvelle direction s'inscrit dans le cadre du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, Londres ayant sa propre direction régionale. BlackRock évalue ses encours sous gestion en Europe continentale à environ 1.000 milliards de dollars (927 milliards d'euros). La société y compte 2.000 employés répartis dans 15 bureaux.