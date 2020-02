Le marché des infrastructures a démontré sa résilience

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans le contexte persistant de taux bas, l’augmentation des valorisations et des leviers de financement constatée dans le crédit corporate hors financières se voit aussi sur les infrastructures non cotées. Plébiscité par les investisseurs, ce marché est très dynamique, en dette (senior et junior)...