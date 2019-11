Le déficit des retraites pourrait atteindre 17,2 milliards d’euros en 2025

Le besoin de financement du régime de retraites s'établirait entre 0,3% et 0,7% du PIB en 2025, soit entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros, selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), consulté aujourd’hui par plusieurs médias, dont l'Opinion (propriétaire de L'Agefi), et Reuters.

Ce rapport avait été commandé par le Premier ministre Edouard Philippe en septembre lors de la présentation du calendrier et de la méthode de concertation de la réforme des retraites, qui vise à fusionner les 42 régimes existants. Il devrait servir de base de réflexion pour d'éventuelles mesures permettant de ramener le régime à l'équilibre d'ici 2025, date probable d'entrée en vigueur du système universel.

Plusieurs pistes sont évoquées par le COR pour parvenir à l'objectif d'équilibre. La première consiste à reculer l'âge de départ à la retraite de 2,5 mois à 5,4 mois par an à partir de la génération 1959 et jusqu'à la génération 1963, première génération concernée par le système universel. L'âge de départ légal de la génération 1963 se situerait ainsi entre 63 ans et 64,3 ans, contre 62 ans, selon les règles actuelles. Les chiffres présentés dépendent de la méthode de calcul et des scénarios de croissance retenus, précise le COR.

Si le gouvernement ne souhaitait pas toucher à l'âge d'ouverture des droits, il pourrait augmenter de cinq à dix mois la durée de cotisation de chaque génération. La durée légale d'assurance pour la génération 1963 se situerait ainsi entre 44,1 ans et 46,3 ans, contre 42 ans aujourd'hui.