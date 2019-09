Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ministres français et allemand des Finances, qui se sont réunis à Paris mercredi pour le 50e Conseil économique et financier, ont confirmé leur projet commun de «stockage sécurisé de données sensibles». Les entreprises françaises Dassault Systèmes, Thales, Atos et OVH, notamment,...