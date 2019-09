Hong Kong retire officiellement le projet de loi d’extradition

Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, a officiellement annoncé le retrait du projet de loi d'extradition à l'origine des manifestations de ces dernières semaines. Carrie Lam a fait cette annonce à l'issue d'une réunion avec des parlementaires hongkongais favorables à Pékin et des délégués du Congrès national du peuple (CNP) chinois. «J'espère que cette annonce va aider la société à avancer», a déclaré la dirigeante imposée par Pékin en 2017.

Cette loi aurait permis d'extrader vers la Chine des ressortissants hongkongais. Les médias de Hong Kong rapportaient depuis le début de la journée que Carrie Lam s'apprêtait à accéder à l'une des principales demandes des manifestants, après avoir seulement suspendu le projet de loi controversé en juin.

Le mouvement de contestation s'est depuis intensifié et les manifestants pro-démocratie réclament aussi la démission de la cheffe de l'exécutif et l'organisation d'élections libres. Il n'est donc pas certain que le seul retrait du projet de loi suffise à ramener le calme dans les rues de Hong Kong.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a clôturé en hausse de 3,9% après l'annonce du retrait du projet de loi d'extradition. Le secteur du luxe, pour lequel Hong Kong est un marché essentiel, en profite aussi. Kering, LVMH, Swatch et Richemont prenaient de 3% à 4% à l'approche de la mi-séance.