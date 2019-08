Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le département du Commerce a annoncé hier que les dépenses de construction avaient diminué de 1,3% en juin, leur recul le plus marqué depuis novembre 2018. En mai, elles s'étaient contractées de 0,5% et non de 0,8% comme annoncé en première estimation. Les économistes projetaient une hausse de 0...