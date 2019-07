Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le moral des investisseurs allemands s'est beaucoup altéré en juillet en raison d'un conflit commercial persistant entre la Chine et les Etats-Unis : l’indice publié mardi par l'institut de recherche économique ZEW a chuté à -24,5 ce mois-ci, bien plus qu’anticipé et plus encore qu’en juin (-21,1...