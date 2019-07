Paris Europlace, l’AFG, l’Af2i et L’Agefi lancent l’Invest Week Paris

L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i), l’Association française de la gestion financière (AFG), le groupe de presse L’Agefi et l’association Paris Europlace annoncent, ce mercredi, le lancement d’une association commune, l’Invest Week Paris. Son objet est d’encourager l’organisation, début octobre, d’une semaine annuelle de manifestations dédiées aux investisseurs internationaux. La première édition aura lieu du 7 au 14 octobre 2019 et couvrira les manifestations suivantes : Paris Infraweek, AM Tech Day, Global Invest Forum et le Club de Prospective d’Af2i. L’association entend notamment agir par la création d’un label permettant de démultiplier les actions de communication des événements. Dans un esprit d’ouverture, ses membres souhaitent inciter les autres associations françaises et européennes potentiellement intéressées à s’associer à leur initiative, pour favoriser, au niveau de l’Europe continentale, l’émergence d’un écosystème capable de financer l’économie européenne sur une base responsable et économe en énergie.