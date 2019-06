Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Perial AM a annoncé mercredi que la collecte nette de ses SCPI a atteint 170 millions d’euros au premier trimestre 2019, soit une hausse de 185% sur un an. En données brutes, la collecte de la société de gestion d'actifs immobiliers est ressortie à 190 millions d’euros. Perial AM souligne avoir...