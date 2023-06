Les obligations sociales peuvent-elles devenir aussi populaires que les obligations vertes ?

Les investisseurs institutionnels s’intéressent de plus en plus aux obligations sociales. Les encours de cette classe d’actifs ont doublé l’an dernier pour atteindre environ 500 milliards de dollars. Malgré cette croissance, le marché n’est pas encore mature. Pour le développer, il faudrait déjà créer des normes encadrées et réglementées. Aujourd’hui, il existe des normes de place comme celles de l’International Capital Market Association. Cependant, nous souhaiterions que Bruxelles propose des critères pour qualifier ce qu’est un projet social.

Un deuxième défi pour ce marché se trouve dans le manque de données. Pour le moment, une équipe de quatre personnes collectent des données d’impact sur les projets financés par les obligations sociales.

Un troisième défi concerne le besoin croissant de spécialistes. Ce n’est tout simplement pas possible de demander à un analyste crédit d’évaluer des métriques sociales. Le secteur financier doit former des salariés capables de suivre les évolutions de politiques et de réglementations dans le domaine social, de comprendre les limitations des données sur lesquelles ils travaillent et d’être capables de dialoguer sur ce sujet avec les directions des émetteurs pour compléter leurs analyses.