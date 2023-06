L’AMF se penche sur le respect des engagements pris lors d’un agrément de SGP

Une nouvelle société de gestion de portefeuille (SGP) comparaissait jeudi devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la finance reproche à Horizon AM (HAM), SGP spécialisée dans l’immobilier, et à ses dirigeants, au titre de leur fonction, à l’époque des faits, Mehdi Gaiji, président, et Arnaud Monnet, directeur général, une série de quatre groupes de griefs.

Au regard des «nombreux» manquements, d’une «gravité certaine», le Collège propose des sanctions pécuniaires de 180.000 euros à l’encontre de HAM, de 60.000 euros contre Mehdi Gaiji, et de 30.000 euros contre Arnaud Monnet, assorties d’un avertissement pour chacun des mis en cause.

Primo, HAM n’a pas respecté les conditions de son agrément AMF, en transformant trois club deals en fonds d’investissement alternatif (FIA), selon la poursuite. Le Collège reproche à HAM de ne pas avoir effectué cette transformation, actée dans le programme d’activité et demandée par l’AMF, et de ne pas l’en avoir informé. Dans le dossier d’agrément, HAM indiquait seulement prévoir cet agrément, et l’AMF n’a jamais demandé cette transformation, rétorque la défense, demandant à la commission : «Où est-ce écrit ?». Ce qui lui a valu un rappel à l’ordre de Jean Gaeremynck, président de la commission des sanctions : «C’est nous qui posons les questions». HAM explique qu’il s’agissait d’un simple souhait de transformation, qui ne relevait pas des conditions suspensives de l’agrément, mais que les coûts de transformation auraient pesé sur les intérêts des investisseurs, avec notamment un risque de perte d’un avantage fiscal (déduction ISF). Un membre de la commission s’étonne que HAM ait inscrit ce projet de transformation dans son programme d’activité, alors qu’il savait que ce n’était pas dans l’intérêt des investisseurs.

Non-respect des procédures et des obligations en matière de conflit d’intérêts

Secundo, la société n’aurait pas respecté le processus de sélection des prestataires externes pour les travaux immobiliers, en ne prévoyant pas systématiquement une mise en concurrence comme le stipule l’agrément. Le contrôle s’est fondé sur un échantillon de quatre prestataires. La rapporteure de la Commission des sanctions ne retient un manquement que pour deux. L’AMF reproche aussi l’absence de suivi des dépassements de budget.

Tertio, HAM n’aurait pas respecté les procédures de valorisation des actifs immobiliers, et n’apporte pas de documentation ni de traçabilité des processus de valorisation. La poursuite reproche à HAM d’utiliser la méthode «bilan promoteur» pour valoriser les fonds, mais elle n’est pas suivie par la rapporteure sur ce grief.

Enfin, la SGP n’aurait pas respecté ses obligations en matière de conflit d’intérêts, avec une cartographie opérationnelle incomplète, et l’absence de consignation dans les registres de conflits d’intérêts de quatre situations à risques identifiées et des traitements apportés. En outre, l’AMF s’interroge sur les redevances de marques de véhicules de HAM perçues par un FIA de HAM, rien ne permettant de mesurer la valeur de cette marque. HAM profite de cette redevance et non les souscripteurs de fonds, relève un membre de la commission des sanctions.

Une atteinte irrémédiable aux droits de la défense est invoquée

Par ailleurs, de plus en plus fréquemment, les mis en cause soulèvent des moyens de procédure devant l’AMF. En l’espèce, ils ont invoqué le principe de non-rétroactivité – nul ne peut être condamné pour une action qui ne constituait pas un manquement au moment des faits – et le caractère déloyal de la procédure, demandant conséquemment la nullité de la procédure. Arguments rejetés par la rapporteure de la commission des sanctions.

La défense d’Arnaud Monnet, en montant progressivement le ton, demande l’annulation du procès-verbal d’audition et de la notification des griefs, rappelant qu’il a été initialement entendu comme simple témoin, sans qu’il puisse imaginer être mis en cause. De plus, ayant démissionné de la société peu après l’ouverture de la procédure AMF, il n’a eu accès à aucun élément, hormis une note de synthèse de 24 pages.

Pour son avocat, une atteinte irrémédiable aux droits de la défense est caractérisée, et l’AMF doit appliquer la jurisprudence de la CEDH sur le procès équitable. La défense invoque également le non-respect de la charte de contrôle de l’AMF. Arguments écartés par la rapporteure, rappelant que les droits de la défense débutent au moment de la notification des griefs, et non pendant la phase de contrôle, non contradictoire.