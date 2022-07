Comment intégrer un fonds diversifié dans un portefeuille diversifié ?

Lors de nos dernières entrevues par nos équipes Janus Henderson Investors, nous avons constaté qu'un nombre croissant d'investisseurs souhaitaient discuter du rôle et de la vocation des fonds diversifiés dans les portefeuilles d'investissement.

Les investisseurs possédant des fonds diversifiés sont exposés, en moyenne, à deux stratégies différentes dans leurs portefeuilles, et dans certains cas, à un maximum de six. Dans les portefeuilles composés de fonds diversifiés, la pondération moyenne des stratégies est de 18 %.

Construction de portefeuille et stratégie

Concernant l'allocation aux fonds diversifiés, la question la plus fréquente est « comment puis-je utiliser un fonds diversifié dans un portefeuille ? ». Bien sûr, la réponse dépendra de la situation et des objectifs de l'investisseur. Mais dans l’ensemble, les fonds diversifiés sont utilisés de trois manières différentes :

1) Comme un portefeuille intégral

Recourir à un ou à plusieurs fonds diversifiés pour construire un portefeuille peut être une bonne solution pour les investisseurs cherchant à externaliser entièrement leur processus d’allocation. Les fonds diversifiés peuvent se rééquilibrer automatiquement et faire évoluer leur allocation à plusieurs actifs et/ou régions afin de respecter un modèle de risque prédéfini. Pour les investisseurs avec lesquels nous travaillons, nous avons constaté que cette méthodologie fonctionnait bien pour les professionnels de la finance qui s'appuient sur les ressources de gestionnaires externes, ou ceux qui gèrent trop de comptes, ou trop peu, dont les seuils requis pour un compte d'investissement discrétionnaire sur mesure sont trop élevés.

Avec plus de 27 300 stratégies [1] considérés comme « diversifiées », les professionnels de la finance ne sont pas à court d'options pour créer un portefeuille adapté aux besoins de leurs clients. Cependant, compte tenu de cette variété, il est indispensable de comprendre concrètement les risques, les expositions et les objectifs prévus pour chaque solution. Dans notre article précédent, nous avons présenté les multiples différences d'allocation entre stratégies aux niveaux des régions, des secteurs et des classes d’actifs, et insisté sur la nécessité absolue d'une due diligence rigoureuse.

2) Comme une allocation stratégique

Le plus souvent, les investisseurs utilisent un ou plusieurs fonds diversifié(s) comme composante stratégique de leur portefeuille et complètent cette allocation par des positions satellites ou tactiques à forte conviction, comme des actifs alternatifs ou des expositions régionales ou sectorielles spécifiques.

Les fonds diversifiés peuvent offrir une base solide pour une allocation stratégique, mais les investisseurs sont souvent surpris d'apprendre que les corrélations des différentes solutions avec un indice de référence mixte modéré 60/40 vont de -0,1 à 0,9. En outre, les écarts de volatilité peuvent être significatifs, allant de la moitié de la volatilité moyenne à trois fois plus, en utilisant par exemple la catégorie USD Moderate Allocation de Morningstar.

La due diligence est donc essentielle car les investisseurs souhaitant utiliser les fonds diversifiés comme une allocation stratégique peuvent préférer une corrélation élevée à un indice de référence traditionnel 60/40, qui montre que le fonds diversifié peut en effet atteindre leurs objectifs.

La due diligence est essentielle – de nombreux fonds diversifiés ne permettent pas de remplacer une allocation stratégique

Corrélation sur 5 ans et volatilité relative des fonds de la catégorie USD Moderate Allocation de Morningstar par rapport à un portefeuille mixte 60/40

Source : Morningstar, Équipe de Construction et Stratégie de portefeuille, mai 2022. Catégorie EAA Funds USD Moderate Allocation de Morningstar, par rapport à la corrélation et à la volatilité relative (annualisée) sur 5 ans d’un indice de référence mixte composé de 60 % de l'indice FTSE All-World Index et de 40 % de l'indice FTSE World Government Bond (WGBI), mai 2017 - mai 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances future

3) En tant qu'overlay tactique

Enfin, les investisseurs intègrent souvent des fonds diversifiés à leur portefeuille pour compléter leurs allocations aux actions, aux obligations et aux actifs alternatifs. Dans ces circonstances, le rôle du ou des fonds équilibré(s) est de servir d'overlay à des décisions plus larges d'allocation d'actifs – en espérant qu'ils optimisent les performances du portefeuille sans remettre en cause l'objectif risque-rendement global.

Dans le cadre de ce rôle, il est surtout important de distinguer les options qui peuvent vraiment être à la fois flexibles et complémentaires. Une gestion de portefeuille active et une allocation d'actifs dynamique sont essentielles pour utiliser des fonds diversifiés comme tactique d'overlay et ainsi bénéficier des anomalies de marché à court terme.

La flexibilité est primordiale pour choisir des fonds diversifiés

Intégrer des fonds diversifiés aux portefeuilles des investisseurs présente plusieurs avantages, selon le rôle recherché :

Une diversification simple et peu onéreuse : via un seul et unique investissement, les investisseurs peuvent s'exposer à différentes classes d'actifs, différents styles de gestion et différents marchés. Les coûts pour atteindre un tel objectif via des investissements individuels peuvent être assez élevés.

via un seul et unique investissement, les investisseurs peuvent s'exposer à différentes classes d'actifs, différents styles de gestion et différents marchés. Les coûts pour atteindre un tel objectif via des investissements individuels peuvent être assez élevés. Une solution globale et efficace : une allocation stratégique à un ou plusieurs fonds diversifié(s) permet aux investisseurs de se concentrer sur les poches d'un portefeuille ayant un potentiel d'alpha plus important, tels que les actifs alternatifs, les secteurs concentrés, etc.

une allocation stratégique à un ou plusieurs fonds diversifié(s) permet aux investisseurs de se concentrer sur les poches d'un portefeuille ayant un potentiel d'alpha plus important, tels que les actifs alternatifs, les secteurs concentrés, etc. Cohérence : les investisseurs peuvent ainsi avoir une confiance plus élevée envers leur allocation d'actifs stratégique, puisqu'elle est capable de s'adapter et d'affronter différentes conditions de marché.

Une allocation diversifiée peut potentiellement améliorer le profil risque/rendement d'un portefeuille

Associer un fonds diversifié qui surperforme et un portefeuille indiciel 60/40 permet de réduire les risques tout en améliorant potentiellement les performances.

Source : Morningstar, Équipe de Construction et Stratégie de portefeuille, mai 2022. Catégorie EAA Funds USD Moderate Allocation de Morningstar. Performance sur 5 ans et écart-type, performances mensuelles, mai 2017 – avril 2022. MSCI ACWI All Cap USD et Bloomberg Global Agg TR Hdg USD. Les performances des fonds diversifiés dans ce scénario correspondent à la performance moyenne des fonds dans les 5 premiers centiles de la catégorie Morningstar. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.

Les fonds diversifiés offrent plusieurs avantages, mais il faut garder à l'esprit qu'ils peuvent rendre un portefeuille plus difficile à évaluer, en termes d'exposition et de risque potentiel. Ce défi ainsi que la diversité des solutions disponibles sur le marché témoignent de l'importance d'une recherche et d'une due diligence approfondie. Veuillez contacter notre équipe pour vous assurer que l’utilisation d'un ou de plusieurs fonds diversifiés peut vous aider à atteindre vos objectifs.

À propos de l’équipe Construction et Stratégie de portefeuille

L’équipe PCS réalise des analyses personnalisées des portefeuilles d’investissement et fournit des diagnostics différenciés et reposant sur l'analyse des données. D’un univers diversifié composé de milliers de modèles émergent des tendances, des thématiques et des opportunités en matière de construction de portefeuille qui, selon l’équipe, peuvent être intéressantes et bénéfiques pour tout investisseur.

[1] Catégorie Mondiale des fonds d’allocation de Morningstar, catégorie de parts la plus ancienne seulement, mai 2022.

