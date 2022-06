Quels investissements choisir pour répondre aux défis environnementaux de notre temps ?

Un constat : depuis 1970, la société mondiale consomme chaque année plus de ressources que ce que les écosystèmes peuvent produire, affectant mécaniquement les stocks de ressources naturelles. Plusieurs causes parmi lesquelles la croissance démographique, l’urbanisation, l’industrialisation ou encore l’agriculture intensive.

Ainsi, les défis environnementaux auxquels doit répondre notre siècle sont devant nous et sont un vrai sujet pour les citoyens mais aussi pour les investisseurs à qui l’on demande d’intégrer ces notions durablement.

Partant de ce constat, Covéa Finance a créé une gamme de quatre fonds à thématique environnementale récemment labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pourquoi décliner la thématique environnementale dans les portefeuilles ?

Les services offerts par les écosystèmes sont de plus en plus amoindris, dépassés par une demande qui croît rapidement. On peut illustrer de quelques chiffres cette affirmation :

Une augmentation de la population mondiale et donc des besoins : 9,7 milliards d’humains sur Terre d’ici à 2050*

Une croissance économique issue de l’augmentation de la production : PIB mondial multiplié par 4,4 entre 1970 et 2019 (en USD constant de 2010)**

Avec, en parallèle, une diminution de l’offre :

Une consommation plus rapide que le rythme de renouvellement des ressources

Une destruction de capacités d’absorption des écosystèmes : pollution de l’air, de l’eau, des sols, déforestation, urbanisation.

Quels enjeux et solutions ?

Réduire l’intensité carbone et les émissions de polluants atmosphériques

Favoriser une gestion plus efficiente des ressources en eau et des matières premières agricoles

Améliorer la gestion des déchets et encourager l’économie circulaire

Promouvoir la transition énergétique

Depuis 2018, les 4 fonds de la gamme à thématique environnementale de Covéa Finance, investis sur les actions de l’Espace Economique Européen, tentent d’apporter une réponse à ces 4 défis :

Covéa Aeris vise à investir dans l’économie bas carbone et améliorer la qualité de l’air.

Covéa Aqua a pour objectif d’investir dans les sociétés qui favorisent une gestion raisonnée des ressources en eau.

Covéa Terra s’intéresse à la production et à la consommation responsable.

Covéa Solis souhaite accompagner la transition énergétique.

Preuve de leur pertinence, la gamme vient d’obtenir la labellisation Investissement Socialement Responsable (ISR).

« L’obtention du label ISR vient reconnaître la qualité de notre processus de gestion en matière ISR confirmant le positionnement de nos 4 fonds sur les enjeux environnementaux tout en maintenant une approche équilibrée avec les deux autres piliers de la composante ESG : le Social et la Gouvernance. »

Francis Jaisson, Directeur Général Délégué en charge de l’ensemble des Gestions, de la Commercialisation, de la Négociation et de l’ensemble des Recherches

Soutenir la production et la consommation responsable

C’est l’objectif du fonds Covéa Terra de Covéa Finance. Un fonds actions (75% minimum en actions de l’Espace Economique Européen) investi sur des valeurs innovantes tant dans leur modèle de croissance, que dans leurs produits, dans leur façon de produire ou de distribuer, des valeurs engagées dans le développement de produits économes en ressources, ou impliquées dans le développement des capacités de recyclage.

Sa mission est ainsi de capitaliser sur les opportunités d’investissement offertes par la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d’optimisation et de réduction de consommation de ressources.

Les thèmes d’investissement du fonds s’organisent autour de 4 grands axes : l’efficacité de la gestion des ressources, les ressources alternatives durables, une consommation plus durable, le recyclage et la valorisation des déchets.

Le fonds Covéa Terra est labellisé ISR et Greenfin.

