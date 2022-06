Private Assets - Opportunités et défis selon Fidelity International

La stratégie d'actifs réels à plusieurs volets de Fidelity

Andrew McCaffery, Directeur des Investissements Monde de Fidelity International, est convaincu des multiples opportunités existantes pour les investisseurs axés sur le rendement sur les marchés privés. Cependant, pour saisir ces opportunités, il faut aller plus loin qu’un simple lancement de fonds.

Les frontières entre les investissements sur les marchés privés et publics se sont estompées ces dernières années. Les gestionnaires d'actifs ont beaucoup travaillé pour diversifier leur gamme de produits en conséquence et pour répondre à la demande croissante de rendement. Cependant, Andrew McCaffery, Directeur des Investissements Monde de Fidelity International, estime qu'une approche prudente est nécessaire sur le segment des actifs privés. Le plus important est de rendre cette classe d'actifs accessible et gérable en même temps.

C’est dans ce sens que Fidelity International a affiné son approche des marchés privés grâce à une série de nouvelles initiatives. Début 2021, Fidelity a recruté une équipe spécialisée sur la dette privée, venant de MeDirect Bank pour lancer une gamme de stratégies dédiées. En mars 2021, un accord exclusif a été signé avec la plateforme d'investissement digitale Moonfare.

Quelles sont les raisons derrière cette série d’initiatives ?

Andrew McCaffery commente :

"Le fardeau de la dette mondiale et les taux négatifs durables entraînent un risque et une incertitude accrus pour les allocations d'actifs à long terme. Le modèle traditionnel d’une construction de portefeuille « 60% actions /40% obligations » a été remis en question et, par conséquent, les actifs privés, notamment le capital-investissement et la dette, ont commencé à jouer un rôle important dans les allocations des investisseurs visant à diversifier et à améliorer les rendements de leurs portefeuilles à long terme.

Nous observons une croissance et un développement de la base d'investisseurs adoptant cette tendance structurelle qui consiste à ajouter et augmenter les allocations d'actifs privés au sein de leurs portefeuilles et nous nous attendons à ce que cela se poursuive dans le temps. Notre ambition est de proposer des solutions complètes à nos clients grâce à une approche holistique de leur allocation stratégique d'actifs qui intègre les expositions aux marchés publics et privés.

Cela ne veut pas dire que Fidelity International part de zéro. Nous avons déjà offert un accès aux actifs immobiliers via notre département multi-actifs et solutions. Le besoin d'une gamme encore plus large d'opportunités d'investissement a désormais attiré l'attention sur le marché privé. Il est également crucial pour nous que les exigences définies pour l'article 8 de la réglementation SFDR soient remplies au sein de cette nouvelle offre. Nos clients sont tous confrontés à la question de savoir comment obtenir des rendements plus élevés tout en étant adéquatement rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Dans de nombreux domaines du segment de la dette privée, ils accèdent à une très bonne qualité de crédit combinée à une prime de rendement.

Notre participation minoritaire au sein de la société allemande Moonfare est un signal clair à cet égard. Grâce à Moonfare, nous sommes en mesure de donner accès à des fonds de marchés privés à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur le capital investissement, les fonds technologiques américains et les catégories d'actifs réels. Traditionnellement, cette classe d'actifs était réservée aux grands investisseurs institutionnels, mais avec un processus facilité, Moonfare permet aux clients de s'inscrire et d'investir sur sa plateforme à partir d’un investissement minimum de 50 000€.

Informations sur les risques

La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

Les investissements alternatifs dans des placements privés et les investissements sur les marchés privés via des fonds nourriciers en particulier, sont spéculatifs et impliquent un degré de risque élevé. Les investisseurs qui ne peuvent se permettre de perdre la totalité de leur investissement ne devraient pas y investir.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les avertissements et les informations sur les risques concernant les fonds ou les véhicules d’investissement mentionnés dans ce document.

Investir dans un fonds ou un véhicule d’investissement est différent d'un dépôt auprès d'une banque. Veuillez-vous référer à la documentation du fonds respectif pour plus de détails sur les risques, frais et dépenses potentiels.

En outre, les investisseurs recevront généralement des parts de fonds illiquides et / ou restreints qui peuvent être soumis à des exigences de période de détention et / ou à des sujets de liquidité. Les investissements sur les marchés privés ne doivent pas être considérés comme une stratégie autonome et, doivent faire partie d'un portefeuille plus équilibré et plus diversifié de solutions d’investissement.

Les investissements sur les marchés privés sont très illiquides et les investisseurs qui ne peuvent pas détenir un investissement à long terme (au moins 10 ans) ne devraient pas y investir.

Les fonds n’offrent aucune garantie ou protection relativement à la performance, au capital, à la stabilité de l’actif net ou de la volatilité.

Informations importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Document réservé aux investisseurs professionnels uniquement. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n’est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents aux Etats-Unis. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited.

Fidelity fournit uniquement des informations sur des produits et services, n’émet pas de recommandations d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, sauf lorsque cela est spécifiquement stipulé par une entreprise dûment autorisée, dans une communication formelle. Nous vous recommandons d'obtenir des informations détaillées avant de prendre toute décision d'investissement. Les investissements doivent être effectués sur la base de la documentation actuelle du prospectus / de l'offre et du DICI (le cas échéant), qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme Moonfare.

Rôles & Responsabilités

FIL (Luxembourg) S.A. («FILUX») est un distributeur paneuropéen des solutions d'investissement de Fidelity domiciliées au Luxembourg et en Irlande ainsi que de certains produits tiers, plates-formes et services connexes, mais aussi, les distribue ou les propose principalement dans un certain nombre de pays d'Europe continentale, soit directement à des investisseurs professionnels et à des contreparties éligibles au sens de la directive 2014/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers ainsi que les évolutions de la directive 2002/92/CE et de la directive 2011/61/UE («MiFID»), ou indirectement via des institutions financières réglementées. FILUX est une société d'investissement basée au Luxembourg soumise aux dispositions de la directive MiFID («Markets in Financial Instruments Directive») et à sa transposition respective en droit local.

Grâce à un partenariat de distribution avec Moonfare, FILUX fournit des activités de distribution, de promotion et de gestion de la relation client aux contreparties. FILUX fait la promotion d'une sélection de fonds Moonfare ainsi que de la plateforme Moonfare et, dans ce cadre, présente les parties intéressées et les partenaires potentiels aux fonds Moonfare. Les fonds Moonfare sont des fonds d'investissement alternatifs (FIA) de droit luxembourgeois, établis conformément et régis par les dispositions de la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les sociétés de gestion de fonds alternatifs ainsi que des évolutions des directives 2003/41/CE et 2009/65/CE et des règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010 («AIFM»). Chaque fonds Moonfare est géré par une société de gestion de fonds alternatifs (AIFM) conformément à la réglementation AIFMD.

Les investisseurs potentiels doivent noter que l'intégration sur un plan technique des investisseurs, ainsi que l'ensemble de l'administration de l'investissement se feront via la plateforme Moonfare, au nom et sous la seule responsabilité de Moonfare GmbH et de ses filiales respectives. Les investisseurs doivent en outre noter que pour investir dans les fonds alternatifs Moonfare, ils entreront dans une relation contractuelle avec les fonds Moonfare respectifs, et non avec FILUX.

En France, le présent document a été établi par FIL Gestion (FIGEST), agréée et réglementé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. FIGEST fournit un support de distribution et des activités promotionnelles à FILUX. PM3182