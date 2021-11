Federated Hermes - Rapport d’impact trimestriel T2 2021

Toute stratégie visant à réduire les émissions de carbone doit prendre en considération la production d’énergie durable. Avec la demande mondiale d’électricité amenée à doubler d’ici 2050, il est urgent de passer des combustibles fossiles non durables aux énergies renouvelables, comme les énergies éolienne et solaire.

Dans le dernier rapport d’impact trimestriel, nous nous penchons sur la transition énergétique comme un thème qui va au-delà de la production d’énergie. Nous soutenons qu’en pensant à l’énergie durable, nous devons tenir compte du gaspillage d’énergie et, par la même occasion, de l’efficacité énergétique.

Télécharger le rapport : Rapport d’impact, T2 2021 | Sustainability | Federated Hermes (International) (hermes-investment.com)

