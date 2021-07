La croissance chinoise se tasse

L'économie chinoise a progressé un peu plus lentement que prévu au deuxième trimestre, freinée par la hausse des coûts des matières premières et la résurgence du Covid-19. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 7,9 % au cours du trimestre avril-juin par rapport à l'année précédente, selon les données officielles publiées jeudi, alors que le consensus des économistes interrogés par Reuters attendait une croissance de 8,1 %. Ces chiffres confirment les craintes d'un ralentissement du rythme de la reprise formulées par Pékin.

Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) du pays avait enregistré une hausse de 18,3% sur un an, en raison d'un effet de comparaison avec le début 2020, quand l'activité était paralysée par l'épidémie. Par rapport au premier trimestre 2021, la progression du PIB atteint 1,3%, contre 0,6% au trimestre précédent.

Tournant monétaire

La production industrielle chinoise s'est par ailleurs tassée en juin (+8,3% sur un an), contre 8,8% un mois plus tôt. Même ralentissement dans la hausse des ventes de détail, principal indicateur de la consommation: elles progressent de 12,1% sur un an, contre 12,4% en mai. Ces données d'activité de juin ont tout de même dépassé les attentes, soulageant quelque peu les investisseurs inquiets d'un ralentissement après que la banque centrale a annoncé une baisse du ratio de réserves obligatoires des banques la semaine dernière.

«Dans l'ensemble, les dernières données - ainsi que les fortes exportations en juin - contribueront probablement à réduire les craintes d'un fort ralentissement après les faibles indices PMI de juin et le récent assouplissement monétaire», estime Arjen van Dijkhuisen, économiste chez ABN Amro, qui prédit toujours une croissance de 9% en Chine pour l'ensemble de 2021.