Les investisseurs particuliers lèvent un peu le pied en Bourse. Au deuxième trimestre, «le nombre de transactions effectuées par des particuliers en France sur des actions admises aux négociations en Europe a diminué par rapport aux deux trimestres précédents, à 13,3 millions, tout en se situant à un niveau élevé par rapport aux années précédentes», souligne l'Autorité des marchés financiers dans son troisième tableau de bord des investisseurs particuliers actifs, publié lundi.

Au dernier trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, le nombre de transactions avait approché 17,3 et 18,3 millions respectivement. Les niveaux atteints au deuxième trimestre représentent cependant plus du double des volumes trimestriels constatés en 2018 et 2019.

Plus de vendeurs que d'acheteurs

Le nombre de particuliers ayant réalisé au moins un achat ou une vente s’est toutefois élevé à 934.000, proche des hauts niveaux observés au quatrième trimestre 2019, qui avait été marqué par l’introduction en Bourse de la Française des Jeux. «Parmi eux, note l'AMF, 181.000 ont uniquement vendu le titre d’une société, dans le cadre d’une offre publique» qu'on imagine être celle de BPCE pour retirer Natixis de la cote. On compte également 55.000 nouveaux acheteurs, «qui n’avaient pas encore réalisé de transaction à l’achat depuis le 1er janvier 2018».

Dans ces conditions particulières, «le nombre de vendeurs d’actions (706.000, dont 181.000 ayant vendu uniquement un titre) a été supérieur au nombre d’acheteurs d’actions (585.000)», constate l'AMF.