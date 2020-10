REPLAY. Trump-Biden, les enjeux d’une élection hors norme

Qu’attendre d’un deuxième mandat de Donald Trump ou, à l’inverse, d'une arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden ? Moins de quinze jours avant l’élection présidentielle américaine, les rédactions de l’Opinion et de L'Agefi organisent, avec l'intervention exceptionnelle du vice-président du Wall Street Journal, une conférence sur les enjeux de politique intérieure et étrangère, économique et sociale du scrutin du 3 novembre 2020.