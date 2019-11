Valérie Baudson remporte le prix AM Leader 2019 de L’Agefi

Valérie Baudson, directrice générale de CPR AM et également en charge du métier ETF, indiciel & smart beta chez Amundi, a reçu le 27 novembre le prix de l'AM Leader 2019. Celui-ci lui a été décerné à l’occasion de la Grande Soirée de la Gestion d'Actifs organisée à Paris par L’Agefi, et dont le ministre de l’Economie Bruno Le Maire était l’invité exceptionnel.

Remis pour la quatrième année, le prix de l'AM Leader distingue une personnalité que sa carrière fait sortir du lot dans l’industrie française de l’asset management, mais qui est aussi susceptible à l’avenir de marquer par ses nouvelles réalisations l’ensemble du secteur. Pour désigner le vainqueur, les rédactions de L'Agefi ont établi une liste de six nominés, qui a ensuite été soumise aux votes des abonnés des différentes publications du groupe. Les précédents lauréats étaient Yves Choueifaty (Tobam) en 2016, Karine Szenberg (Schroders) en 2017, et les co-fondateurs de Sycomore AM – Cyril Charlot, Christine Kolb et Emeric Préaubert – l’an dernier.

Valérie Baudson a pris les rênes de CPR AM au printemps 2016 après avoir développé avec succès l’expertise ETF d’Amundi. Sous sa direction, CPR AM a connu un regain de croissance de sa collecte et de ses encours, qui avoisinent désormais 50 milliards d’euros.

La Grande Soirée de la Gestion d'Actifs a également été l'occasion de récompenser les fonds ayant créé le plus d'alpha. Pour cette 20ème édition, 15 Grands Prix de la Gestion d'Actifs (GPGA) ont été décernés: 7 dans la catégorie actions, 2 dans la catégorie diversifiés et 4 dans la catégorie obligations. Le dossier complet sur les GPGA, établis en partenariat avec SIX, est à retrouver dans L’Agefi Hebdo du 28 novembre.