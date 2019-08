Les taux à 30 ans allemands passent en territoire négatif

L'ensemble de la courbe des taux de l'Allemagne s'est retrouvée en territoire négatif vendredi, le rendement à 30 ans passant sous zéro pour la première fois de son histoire. En milieu d'après-midi.

Le rally matinal du marché obligataire allemand a vu le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans tomber à un plus bas record de -0,529% et le mouvement s'est encore accéléré au point que le rendement à 30 ans a cédé plus de 8 points de base à un plancher de -0,004%. Selon les données de Tradeweb montraient jeudi que l'encours d'emprunts souverains de la zone euro ayant un rendement négatif avait atteint 4.800 milliards d'euros en juillet, soit 60% environ du total, le pourcentage le plus élevé depuis août 2016.

La fuite vers les actifs refuges comme le Bund a été déclenchée par l'annonce, jeudi soir, du président américain Donald Trump, qui compte imposer à partir du 1er septembre des droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises non encore taxées.

Quelques pays, comme le Danemark, ont déjà une courbe des taux négative en totalité.