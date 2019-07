Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 7,8% sur un an en juin

Les immatriculations dans l'UE baissent depuis septembre 2018, à l'exception d'une hausse de 0,1% en mai. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a attribué la baisse des immatriculations en juin à un nombre de jours ouvrables inférieur à celui de juin 2018. Les cinq principaux marchés de l'UE ont tous enregistré une baisse de la demande, notamment la France et l'Espagne avec des immatriculations en repli de 8,4% et 8,3%, respectivement, dans ces deux pays. Les ventes ont diminué de 4,7% en Allemagne, de 4,9% au Royaume-Uni et de 2,1% en Italie.

Du côté des constructeurs automobiles français, les immatriculations de PSA ont baissé de 8% et celles de Renault ont reculé de 3,6%. Le partenaire japonais de Renault, Nissan, a vu ses immatriculations plonger de 26% en juin dans l'UE.

Parmi les groupes allemands, Volkswagen et BMW ont vu leurs immatriculations se contracter de 10% en juin, tandis que celles de Daimler ont diminué de 7,6%.

Fiat Chrysler Automobiles a vu ses immatriculations chuter de 14%, tandis que celles de Ford Motor ont reculé de 4,8%.