EUROPEAN INVESTOR SUMMIT : Prendre une longueur d’avance sur demain

Cet événement annuel, le European Investor Summit, devenu une référence dans le monde européen de l’investissement, a réuni, durant une journée, plus de 200 professionnels, pour échanger sur les défis et opportunités de notre industrie.

Il est clair qu’un nouveau paradigme est en train de s’installer dans le monde de l’investissement et que tous les acteurs pourraient être amenés à repenser leur stratégie, de l’allocation d’actifs aux engagements en matière de durabilité. Vous donner l’occasion de prendre une longueur d’avance sur demain et de partager ces réflexions avec vos pairs est la raison d’être du European Investor Summit, dont les éminents intervenants ont abordé les questions les plus urgentes qui touchent notre secteur : la macroéconomie, les marchés privés, les alternatives liquides, avec les critères ESG au coeur de chaque débat.

