La Suisse prépare l’adossement de Credit Suisse à UBS

Le compte à rebours est lancé. Les discussions relatives à un rachat de Credit Suisse par UBS se poursuivent dimanche, alors que les autorités suisses sont soucieuses de présenter une solution pour l’avenir de Credit Suisse avant la réouverture des marchés lundi.

UBS, le premier gestionnaire de fortune au monde, demanderait au gouvernement suisse une garantie d’environ 6 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros) en vue du rachat de son compatriote, a déclaré à Reuters une source au fait des discussions.

Ces garanties réclamées par UBS doivent servir à couvrir le coût de la dépréciation de certains actifs de Credit Suisse et de possibles frais de litiges. Le groupe risque en effet de nouvelles amendes dans les affaires Greensill et Archegos, en plus des nombreux litiges dans lesquels il est encore impliqué. Credit Suisse, UBS et le Conseil fédéral suisse n’ont souhaité faire aucun commentaire.

Scission possible

Ces négociations interviennent alors que le secteur bancaire a été malmené cette semaine sur les marchés européens et américains. Credit Suisse a pâti indirectement du climat de défiance provoqué sur les marchés par la chute des banques américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank. Le groupe, en déconfiture depuis trois ans, a dû faire appel à des financements de la banque centrale suisse à hauteur de 50 milliards de francs. Un soutien insuffisant pour ramener le calme, l’action Credit Suisse ayant perdu encore 8% vendredi, ramenant sa capitalisation à un peu plus de 8 milliards.

UBS fait l’objet d’une pression croissante des autorités suisses pour envisager un rachat de Credit Suisse. L’activité suisse de la banque en difficulté pourrait être scindée du reste du groupe, selon les termes du projet, ont ajouté les sources. UBS s’intéresse à la gestion d’actifs et à la banque privée de Credit Suisse et non à la banque d’investissement, une activité où le groupe a décidé de réduire la voilure après la crise financière.

Les autorités américaines travaillaient avec leurs homologues suisses afin de parvenir à un accord, selon l’agence Bloomberg, qui cite également des sources au fait de la question. Credit Suisse est l’un des primary dealers (spécialistes en valur du Trésor) du Trésor américain. Ni la Maison blanche, ni le Trésor américain n’ont souhaité faire de commentaire.

De son côté, BlackRock a démenti travailler à une offre de reprise. Le Financial Times indiquait ce week-end que le premier gestionnaire d’actifs au monde pourrait être intéressé par des pans de la banque d’investissement du groupe suisse.

«Nous attendons maintenant une solution définitive et structurelle aux problèmes de cette banque», a déclaré de son côté Bruno Le Maire, le ministre français de l’Economie, samedi au Parisien.

