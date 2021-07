Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La fintech française Libeo, spécialisée dans le paiement entre entreprises, vient d'acquérir la startup TrackPay, pour améliorer le suivi du paiement des factures clients. « De plus en plus de fournisseurs demandaient à leurs clients de les payer via Libeo. Nous avons donc pensé que c’était le...