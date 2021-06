Le Royaume-Uni interdit Binance sur son territoire

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le couperet est tombé samedi à Londres. La Financial Conduct Authority (FCA), a ordonné que Binance Markets Ltd., l’entité britannique de Binance, cesse toutes ses activités réglementées au Royaume-Uni, « avec effet immédiat ». « Et aucune autre entité du groupe Binance n'est titulaire d'une...