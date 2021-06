Les fintechs Raisin et Deposit Solutions se marient

Le projet de fusion était en préparation depuis plusieurs mois. Il est désormais officiel. Les fintech Deposit Solutions et Raisin, spécialisées dans l'épargne, ont annoncé ce vendredi leur fusion sous une nouvelle entité, baptisée Raisin DS. « Nous partageons la même vision de créer un marché unique de l’épargne et de créer un géant européen de l’épargne », explique Emmanuel Rodriguez, directeur général de Raisin France. Il s'agit de l'un des plus grand rapprochement dans l'univers de la fintech.

Le projet, présenté comme un « mariage entre égaux » par les deux groupes, vise à marier le positionnement BtoB de Deposit Solutions avec l'approche BtoC de Raisin. Le nouveau groupe fusionné revendique 550.000 clients, 400 partenaires bancaires et compte plus de 20 milliards d’euros de dépôts.

« Nous ne travaillons pas encore sur de nouveaux axes, nous allons profiter des prochaines semaines pour mieux se connaître et identifier nos forces et nos atouts respectifs. Il ne va pas y avoir d’intégration technologique immédiate mais les perspectives sont là », explique Emmanuel Rodriguez. De nombreuses synergies sont attendues : par exemple, les distributeurs de Raisin DS auront accès aux produit d’épargne long terme en ETF de Raisin et inversement les banques partenaires de Raisin pourront avoir un champs élargi avec les distributeurs de Deposit Solutions.

Le nouveau groupe affiche par ailleurs de fortes ambitions en Europe et aux Etats-Unis, où le marché des dépôts reste gigantesque. Deposit Solutions s'est lancé sur ce marché en 2020 tout comme Raisin.

Dans les deux prochaines semaines, Raison DS s’inscrira au registre du commerce allemand, et intégrera tous les services des deux entités. La direction sera partagée entre les deux patrons actuels. Le patron de Deposit Solution rejoindra le conseil de surveillance d'ici la fin de l'année.

Les deux fintechs étaient financées notamment par des banques institutionnelles, Deutsche Bank pour Deposit Solutions et Goldman Sachs pour Raisin.