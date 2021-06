Visa achète la plateforme d'open banking Tink pour 1,8 milliard d'euros

Le spécialiste américain des cartes de paiement Visa a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif en vue de l'acquisition de Tink, une plateforme européenne d'open banking, pour 1,8 milliard d'euros.

La plateforme bancaire ouverte de Tink permet à ses clients d'accéder à des données financières agrégées, d'utiliser des services financiers intelligents tels que la connaissance des risques et la vérification des comptes, et de créer des outils de gestion des finances personnelles. Tink est intégré à plus de 3.400 banques et institutions financières.

Après l'acquisition, Tink conservera sa marque et son équipe de direction actuelle, et son siège social restera à Stockholm, en Suède, a précisé Visa.

Echec du rachat de Plaid

« En réunissant le réseau de réseaux de Visa et les capacités d'open banking de Tink, nous offrirons une valeur accrue aux consommateurs et aux entreprises européens avec des outils permettant de rendre leur vie financière plus simple, plus fiable et plus sûre », a indiqué Al Kelly, le PDG de Visa, cité dans le communiqué.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions habituelles, a souligné Visa. Le groupe américain financera la transaction grâce à sa trésorerie.

Cette annonce intervient alors que Visa projetait en 2020 de racheter la fintech américaine Plaid. Le groupe avait renoncé en raison des réticences des autorités américaines de la concurrence.