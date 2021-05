Les banques centrales gagneraient à coopérer sur une monnaie digitale

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les monnaies digitales de banques centrales (MDBC) continuent d’agiter les banques centrales. Selon une étude récente de la Banque des règlements internationaux (BRI), plus de 86% des banques centrales expérimentent des projets en ce sens, certaines étant plus avancées que d’autres. «Quand on...