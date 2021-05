La sécurité du paiement en ligne augmente le 15 mai

Voulue par la directive européenne DSP2 sur les paiements, l'authentification forte entre complètement en vigueur en France ce samedi 15 mai. La mesure prévoit, lors d’achats en ligne, de valider deux éléments parmi les suivants afin de boucler la transaction : un code secret ou un mot de passe, l'utilisation d’un appareil détenu par le client (téléphone, ordinateur, boîtier fourni par la banque), et l'utilisation d'une caractéristique personnelle (empreinte digitale, reconnaissance faciale). La mise en place de l'authentification forte s'est faite par étapes depuis le début de l'année, pour les paiements supérieurs à 1.000 euros en janvier, puis 500 euros en février, 250 euros en mars et 100 euros depuis le 15 avril. Elle s'applique désormais à tous les paiements en ligne. Mais une exemption pourra s'appliquer aux «transactions de moins de 30 euros» et à celles « jugées peu risquées par les banques et/ou le commerçant, quel que soit le montant», précise la Fédération bancaire française (FBF). L'exemption pour les petits montants s'entend toutefois dans la limite de cinq transactions ou d'un total de 150 euros.