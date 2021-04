Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Rebaptisé «diem» au lieu de libra dans le but de simplifier la structure du projet, le projet Diem de Facebook devrait être un unique stablecoin adossé au dollar (USD), et non pas plusieurs stablecoins comme cela avait été initialement annoncé. Le pilote de diem, qui devrait être lancé d’ici la...