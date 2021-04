Les syndicats de Natixis alertent sur de nouvelles délocalisations au Portugal

Les syndicats de Natixis s'inquiètent des conséquences sociales du projet de délocalisation au Portugal des certaines fonctions support de la banque dont l'informatique. Dans une lettre adressée mardi au ministre de l’Économie et des Finance, Bruno Le Maire, et à la Ministre du Travail, Elisabeth Borne, que L’Agefi a pu consulter, les différentes organisations syndicales de Natixis calculent que ce projet entraînera la suppression de 430 suppressions de postes sur les bassins d’emploi parisien et rémois (209 internes et 221 prestataires) dans le cadre du plan de départs volontaires (PDV) de la filiale cotée de BPCE, présenté fin janvier.

Le nombre de postes menacés serait donc deux fois plus élevé qu'initialement annoncé : le PDV comprenait la suppression de 36 postes dans les dérivés actions et de 209 postes relocalisés à Porto dans les fonctions supports.

« Un grand plan de délocalisation déguisé en réorganisation nous a été présenté », estime l’intersyndicale. Ces postes s’ajouteraient aux 750 précédemment délocalisés au Portugal, précisent les syndicats qui rappellent que « ces emplois supprimés en France seraient délocalisés à Porto où les salaires, les charges sociales et les impôts sont moins élevés qu’en France ». « De l’aveu même de la direction, ce projet sera suivi d’autres délocalisations massives », ajoute le courrier.

« Que peut penser l’opinion publique d’un groupe mutualiste français qui a bénéficié du crédit d’impôts compétitivité emploi, collecte l’épargne, accorde des prêts garantis par l’État et ce, en presque totalité sur le territoire français et qui, en même temps, se gausse de la solidarité nationale ? », écrivent les syndicats.

Contacté à ce sujet par L'Agefi, Natixis n'a pu être joint dans l'immédiat.