Une de plus. Après Helios et Greenly, c’est au tour de la néobanque verte OnlyOne de se lancer sur le marché français. Agréée prestataire de services de paiement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la néobanque, qui se présente sous la forme d’une application...