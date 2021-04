Les banques sont de plus en plus nombreuses à approcher Google Cloud, la plateforme de Google lancée en 2008, pour accélérer dans l'informatique dématérialisée. La banque allemande Commerzbank vient de lui renouveler sa confiance pour cinq ans dans le but de transférer 85% de ses applications bancaires sur le cloud d'ici 2024. Elle prévoit aussi d'accélérer en matière de codage.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de sa «stratégie 2024» grâce à laquelle la banque souhaite notamment développer son infrastructure informatique. Au cours des trois prochaines années, Commerzbank prévoit par exemple d’investir 1,7 milliard d'euros dans l’informatique pour moderniser son infrastructure.

Son premier partenariat avec le géant américain date de 2017 et consistait notamment à moderniser ses infrastructures, analyser des données et commercialiser des produits. La banque a par exemple lancé une plateforme d’analyse numérique des comptes qui lui permet de mieux traiter les prêts de ses clients, grâce à l’analyse de leurs données financières.

Commerzbank n’est pas la première banque à miser sur Google Cloud. C’est le cas par exemple de la banque britannique Lloyds Banking Group qui veut investir 3 milliards de livres sterling dans sa transformation digitale au cours des trois prochaines années. En décembre, Deutsche Bank a également annoncé avoir noué un partenariat pluri-annuel avec le géant américain pour renforcer son service informatique. Par exemple, pour renforcer la protection de ses données, Google Cloud fournira à Deutsche Bank une fonctionnalité permettant à la banque de gérer ses clés de chiffrement. En février, la banque espagnole BBVA a annoncé avoir noué un partenariat avec Google Cloud Chronicle, pour renforcer sa sécurité. BBVA collabore avec Google depuis 2012 pour améliorer son infrastructure de sécurité. A cette époque, elle avait notamment décidé de faire migrer l’ensemble de ses salariés - 110.000 employés à l’époque - sur les Google Apps (Gmail, Calendrier, Docs, Google Talk…).

Pour accélérer dans le cloud, des banques misent sur d'autres acteurs, concurrents de Google Cloud. Cet été, HSBC a notamment noué un partenariat avec Amazon web services (AWS) pour développer de nouveaux services bancaires. «HSBC a choisi AWS comme fournisseur de cloud stratégique à long terme pour conduire sa transformation numérique et fournir des services bancaires nouveaux et personnalisés», avait annoncé Amazon dans un communiqué.