Bank of America étrille le bitcoin

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bank of America penserait-elle tout haut que ce que d'autres banques pensent tout bas? Alors que certaines études de grandes banques, à l’instar de JPMorgan ou Goldman Sachs, reconnaissent les potentialités du bitcoin, Bank of America (BofA) est beaucoup plus sévère. La deuxième plus grande...