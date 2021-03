Les banques conserveront un coussin de fonds propres allégé jusqu’à fin 2022

Lors d’une réunion jeudi, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a maintenu toutes les dispositions qu’il avait prises en 2020 ou au début de l’année 2021 pour assurer la stabilité du système financier. Le HCSF juge que les risques restent « à un niveau élevé », en raison de l’impact de la crise sur les comptes des acteurs financiers et non financiers. La hausse de l’endettement des entreprises, source de vulnérabilité du système, s’est en effet accompagnée d’une hausse quasi équivalente de leur trésorerie. Le HCSF a d’abord décidé de laisser inchangé, à 0%, le taux du coussin de fonds propres bancaires contra-cyclique jusqu’à la fin 2022 « au plus tôt ». Le taux du coussin contra-cyclique avait été abaissé de 0,25% à 0% en avril 2020.