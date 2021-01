Le régulateur britannique s’inquiète du risque de faillite dans la finance

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Nous sommes dans une situation sans précédent et en évolution rapide.» Ce cri d’alarme est celui lancé par Sheldon Mills, directeur exécutif des consommateurs et de la concurrence de la Financial Conduct Authority (FCA), face à l’explosion du risque de faillite d’entreprises du secteur financier....