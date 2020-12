La bataille post-Brexit se jouera sur les services financiers

Michel Barnier et l’accord de 1.200 pages sur le commerce et la coopération post-Brexit.

Les relations commerciales entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sont désormais clarifiées. Les 1.200 pages de l’accord de commerce et de coopération signé la veille de Noël après d’intenses tractations encadrent la façon dont les entreprises européennes et britanniques pourront échanger...