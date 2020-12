Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le gouvernement et le parlement danois sont convenus jeudi soir d'un accord sur l'arrêt de l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières en mer du Nord d'ici 2050, ainsi que sur l'annulation du dernier cycle des licences d'exploration. «Nous allons désormais mettre fin à l'ère des...