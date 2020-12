Le président Joe Biden confie officiellement le Trésor à Janet Yellen

Le président américain élu Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, a confirmé lundi la nomination de Janet Yellen à la tête du Trésor, et annoncé les membres-clés de sa future équipe économique. Janet Yellen, 74 ans, sera la première femme à diriger le Trésor, si elle est confirmée à ce poste par le Sénat. Elle a précédé Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018. Joe Biden nommera en outre Wally Adeyemo au poste de secrétaire adjoint au Trésor, Neera Tanden à celui de directrice du Bureau de la gestion et du budget, et Cecilia Rouse à la tête du Conseil des conseillers économiques. Wally Adeyemo a notamment été directeur adjoint du Conseil économique national et conseiller à la sécurité nationale. La future équipe devra livrer «un soutien économique immédiat» au pays frappé par la pandémie de Covid-19.