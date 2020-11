Joe Biden confie officiellement le Trésor à Janet Yellen

Le président américain élu Joe Biden continue d'officialiser les noms au sein de sa future équipe, alors qu'il prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Il a confirmé lundi la nomination de Janet Yellen à la tête du Trésor, et annoncé les membres-clés de sa future équipe économique.

Janet Yellen, âgée de 74 ans, sera la première femme à diriger le Trésor, si elle est confirmée à ce poste par le Sénat. Elle a précédé Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018. Sa tâche sera rude : elle a appelé à stimuler l’économie américaine face à une profonde récession provoquée par le Covid-19, et a souvent évoqué les inégalités économiques croissantes aux Etats-Unis.

Joe Biden nommera en outre Wally Adeyemo au poste de secrétaire adjoint au Trésor, Neera Tanden à celui de directrice du Bureau de la gestion et du budget, et Cecilia Rouse à la tête du Conseil des conseillers économiques. Wally Adeyemo a notamment été directeur adjoint du Conseil économique national, conseiller à la sécurité nationale et chef de cabinet au Bureau de la protection financière des consommateurs.

Sa future équipe sera chargée de livrer «un soutien économique immédiat» au pays frappé par la pandémie de Covid-19. «Alors que nous commencerons à travailler pour mettre le virus sous contrôle, voici l'équipe qui fournira un soutien économique immédiat aux Américains pendant cette crise économique et nous aidera à reconstruire notre économie encore plus forte que jamais», a écrit Joe Biden dans un communiqué.