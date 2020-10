Emmanuel Moulin prend les rênes du Trésor

C’est officiel. Le gouvernement a annoncé mercredi la nomination d’Emmanuel Moulin à la direction générale du Trésor. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire y succédera le 2 novembre à Odile Renaud-Basso, portée à la présidence de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Ce transfert entre le cabinet du ministre et la puissante direction de Bercy était écrit. A 51 ans, cet énarque également diplômé de Sciences Po et de l’Essec connaît la maison sur le bout des doigts. Son expérience des crises ne sera pas de trop pour piloter le Trésor au moment où l’économie française est aux prises avec la deuxième vague de Covid-19 et où le gouvernement engage son plan de relance.

Emmanuel Moulin a effectué l’essentiel de sa carrière à Bercy, traversée de passages dans le privé, d’abord chez Citigroup en 2006 puis chez Eurotunnel et à la tête de Mediobanca à Paris entre 2012 et 2017. C’est au cabinet de Christine Lagarde, alors ministre de l’Economie, qu’il se trouve en première ligne dans la gestion de la crise financière de 2008, notamment pour négocier en urgence le sauvetage de Dexia juste après la faillite de Lehman Brothers. Appelé à l’Elysée en 2009 comme conseiller économique de Nicolas Sarkozy, il se frotte à une crise tout aussi aigüe, celle de la zone euro.

En mai 2017, il est nommé directeur de cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Un quinquennat débuté avec la mise en musique des réformes économiques du président Emmanuel Macron, et désormais consacré, côté Bercy, à la gestion du choc sans précédent lié au Covid-19. Loué pour sa disponibilité et son sens de l’humour, Emmanuel Moulin reste en première ligne des gestions de crise.