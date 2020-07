Le Conseil de stabilité presse les régulateurs sur les taux de référence

Le FSB recommande une coordination internationale entre les autorités et avec l'industrie.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Quelques jours après avoir maintenu à fin 2021 le calendrier de transition vers les nouveaux taux de référence, le Conseil de stabilité financière (FSB, Financial Stability Board) et le Comité de Bâle (BCBS) ont publié des recommandations qu’ils remettront samedi aux ministres des Finances et...