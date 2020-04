Les assureurs européens vont pouvoir mieux piloter leurs risques de marché

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En raison de la crise liée au coronavirus, l'Autorité européenne des assurances et des pensions (Eiopa) a annoncé le 8 avril qu’elle effectue désormais, et jusqu’à nouvel ordre, des calculs hebdomadaires et non plus mensuels de ses taux d'intérêt sans risque de référence (RFR) et taux d...