Le Conseil de stabilité financière appelle à développer les paiements transfrontaliers

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Conseil de stabilité financière (FSB) a publié hier un rapport visant à améliorer les paiements transfrontaliers. Remis au G20, ce document souligne les initiatives en cours et pointe les défis à relever. «Des services de paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers, plus transparents...