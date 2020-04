Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Autorité des normes comptables (ANC) communique sur l'effet de la crise du Covid-19 sur les comptes 2019. Alors que l'épidémie n'a pris une ampleur internationale qu'en 2020, le collège de l'ANC considère que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et...