Wall Street doit rester ouvert, estime la SEC

Les marchés américains doivent rester ouverts malgré la forte volatilité, a déclaré lundi sur CNBC Jay Clayton, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), annulant ainsi les spéculations selon lesquelles le gouvernement pourrait fermer les bourses du pays pour arrêter la chute des prix des actions. Il a expliqué que l'autorité surveille de près les marchés et travaille avec les Bourses et les fournisseurs d'infrastructures de marché pour s'assurer qu'ils puissent continuer à fonctionner Les marchés actions ont de nouveau plongé lundi en raison des craintes croissantes que la pandémie de coronavirus ne provoque une récession mondiale.