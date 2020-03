Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'association bancaire italienne (ABI) a demandé aux autorités nationales et européennes un sursis aux règles sur les prêts non performants (NPL) après que l’épidémie de coronavirus a augmenté les risques de récession dans ce pays. L’ABI demande une suspension pour un an de la nouvelle définition...