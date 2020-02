Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Financial and Conduct Authority (FCA), le régulateur financier britannique, a reconnu mardi avoir publié par erreur sur son site des informations confidentielles de consommateurs ayant déposé des réclamations entre janvier 2018 et juillet 2019. Dans la plupart des cas, l'information ne portait...