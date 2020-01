L'AMF veut pénaliser un délit d’initiés lors de l’OPA sur le Club Med

Le dossier de l’OPA de Fosun sur le Club Med est revenu devant l’Autorité des marchés financiers (AMF). Vendredi matin, elle a réclamé un total de 2,4 millions d'euros d'amende contre deux investisseurs chinois et une société pour délit d'initié, rapporte l’AFP. Il est reproché à Mme Lin, M. Yao ainsi qu'à sa société Forever Winner International (FWI) d'avoir acheté des actions Club Med fin avril 2013 en ayant connaissance d'un projet d'OPA du conglomérat chinois Fosun sur le groupe. Ces titres ont été revendus un mois plus tard, le jour de l'ouverture de l'OPA, fin mai 2013. Aucun des mis en causes, ni leurs conseils juridiques, n'ont fait le déplacement vendredi à l'AMF.